Migranti: Leoluca Orlando, attivare servizio civile europeo

(ANSA) - PALERMO, 11 MAG - La proposta di un servizio civile europeo, in collaborazione con le Ong, che si occupi anche del soccorso e salvataggio in mare dei migranti viene rilanciata, ancora una volta, dal sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando. "Mentre la politica in Italia si attarda in polemiche e prese di posizioni sulla mobilità umana internazionale - sottolinea Orlando - si sta consumando nel Mediterraneo una strage di migranti naufraghi. L'Unione europea attenta in questo tempo e finalmente ai diritti a partire dal diritto alla salute non può girarsi dall'altra parte lasciando alle divisioni politiche in Italia di consentire la morte e le sofferenze di migliaia di persone.Si attivi subito un sistema di salvataggio". (ANSA).