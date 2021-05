Cultura: a Ragusa festival del libro

(ANSA) - RAGUSA, 11 MAG - "A Tutto Volume - libri in festa a Ragusa" è il festival del libro in programma dal 10 al 13 giugno in luoghi inediti di Ragusa, lontani dal convenzionale: una piazza, un atrio, un giardino, una spiaggia.

Il direttore artistico ed ideatore Alessandro Di Salvo dice: "Ogni anno il festival cerca di coinvolgere aree nuove del tessuto urbano di Ragusa. Quest'anno abbiamo deciso di aprire giovedì 10 giugno, a Marina di Ragusa, a pochi metri dalle spiagge di sabbia dorata e dal mare con bandiera blu. L'idea è quella di lanciare anche un messaggio in favore del comparto turistico che, come per quello degli eventi e delle iniziative culturali, sta soffrendo. Portiamo i libri quasi sulla battigia e lo facciamo in una delle località balneari siciliane d'eccellenza".

Il festival poi tornerà venerdì e sabato, come tradizione vuole, nel centro storico di Ragusa superiore per trasferirsi la domenica, nell'ultima giornata, a Ragusa Ibla, quartiere barocco con numerosi siti patrimonio dell'Umanità. "A Tutto Volume" è anche la prima tappa siciliana di "Piazza Dante", la rete di festival italiani che celebrano il sommo poeta con incontri, reading ed eventi specifici.

Saranno Pif e Marco Lillo ad aprire il festival in riva al mare con la conduzione di Silvia Truzzi in un incontro che darà spazio a "Io posso. Due donne sole contro la mafia". A chiudere Stefania Auci con "L'inverno dei leoni", secondo capitolo della saga dei Florio che occupa da quasi due anni i primissimi posti della classifica dei libri più venduti.

Tra i primi nomi annunciati ci sono Sebastiano Barisoni, Paolo Crepet, Annalisa Cuzzocrea, Giancarlo De Cataldo, Chiara Franchini, Levante, Rula Jebreal, Michele Santoro, Alessandro Robecchi, Saverio Tommasi, Marcello Veneziani a cui si aggiungeranno altri scrittori e giornalisti. (ANSA).