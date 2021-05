Alimentare: tre giovani creano amaro con avocado siciliano

Tre giovani palermitani, amanti del buon bere, dopo aver creato una società di distribuzione di alcolici, la Cavisk srl, col concept Compagnia mediterranea liquori lancia Unico, un amaro con avocado coltivato in Sicilia.

Domenico Viola, Giovanni Battista Castiglione e Giuseppe Schillaci, tutti di 32 anni, dicono che " l'idea di Unico è nata in pieno periodo della seconda ondata Covid, in cui le restrizioni hanno provocato un calo di affari dell'azienda lasciando più tempo libero per ideare nuove iniziative. "Per trasformare la nostra idea - dicono- in realtà abbiamo fatto un accordo con Sclafani Liquori, azienda di Bolognetta, specializzata nella creazione, personalizzazione e imbottigliamento dei liquori". Un importante ingrediente della nostra ricetta segreta dell'amaro è l'avocado siciliano che dopo la raccolta viene selezionato, tagliato e messo in alcol.

Stessa operazione viene eseguita con le scorze appena sbucciate degli agrumi siciliani. Infine ogni singolo preparato viene unito all'infuso di erbe aromatiche, acqua e zucchero per dare vita al liquore. L'obiettivo iniziale di produzione annuale è di circa 10000 bottiglie. .