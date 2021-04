Mafia: Sassoli, La Torre e Di Salvo esempio per i giovani

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - "Nel giorno dell'anniversario dell'assassinio di Pio La Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo desidero rivolgere un caloroso saluto alle autorità intervenute e agli studenti che anche quest'anno hanno partecipato al Progetto educativo antimafia. Questo appuntamento rappresenta un momento importante perché oltre a ricordare la figura di Pio La Torre si rivolge alle giovani generazioni e vuole sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla lotta alla criminalità e alle mafie". Lo afferma il presidente del Parlamento Europeo, David Sassuoli, in un messaggio al centro studi Pio La Torre di Palermo.

"Dalla passione, dall'impegno politico di Pio La Torre - aggiunge Sassoli - si gettarono le basi della legislazione antimafia. Fu sua la proposta che istituì il reato di associazione mafiosa e la confisca dei patrimoni mafiosi e fu con lui che si crearono i presupposti del movimento sociale antimafia. Pio La Torre ci ha insegnato che sconfiggere le mafie è possibile, ma per raggiungere questo obiettivo è necessario coinvolgere i cittadini, promuovere a partire dai giovani una vera cultura della legalità capace di contrastare la criminalità organizzata".

"Pio La Torre - ricorda il presidente del Parlamento Europeo - ci ha insegnato che le mafie possono essere sconfitte: quando le forze migliori di una comunità si uniscono, quando le nostre intelligenze riescono a perfezionare dei meccanismi di contrasto. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di partecipazione, di dialogo, di collaborazione e oggi con gli stessi strumenti e i fondi messi a disposizione dobbiamo cogliere questa opportunità, l'opportunità di progettare una nuova Europa che sia più giusta e che sia rivolta al futuro".

