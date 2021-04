Mafia: Casellati, memoria viva di La Torre e Di Salvo

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - "Voglio condividere con voi il valore di questo gesto che rievoca l'assassinio politico-mafioso di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Una memoria non retorica ma viva, feconda e attuale, soprattutto per i valori forti e gli ideali alti di cui è espressione". Lo afferma la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un messaggio inviato al Centro studi Pio La Torre nel giorno del 39esimo anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo.

"L'impegno per l'uguaglianza dei cittadini e la giustizia sociale - aggiunge la presidente del Senato - la tutela dei diritti dei lavoratori contro ogni sopruso, l'importanza delle formazioni sociali nelle quali le istanze e le rivendicazioni dei singoli trovano sintesi e rappresentanza e poi la centralità delle istituzioni e della politica. La biografia di Pio La Torre e stata ed è, sotto questo profilo - sottolinea Maria Elisabetta Alberti Casellati - un vero e proprio manifesto: dal Consiglio comunale di Palermo all'Assemblea Regionale Siciliana sino alla Camera dei deputati la sua attività politica è stata vissuta come servizio per il Paese e per i cittadini. Il profondo attaccamento al valore della legalità si è tradotto nella capacità di promuovere iniziative legislative che hanno lasciato il segno nella lotta alla mafia, tutto ciò sostenuto dalla coscienza del fondamento etico della politica. E proprio questa testimonianza ha tanto da insegnarci nel presente, nei tempi drammatici che stiamo vivendo: la dedizione disinteressata al bene comune, l'onestà e la trasparenza rendono le istituzioni un riferimento forte e solido. Mai come ora abbiamo bisogno di sentire la presenza dello Stato nella protezione della salute, nel rilancio dell'economia come nella tutela dei più fragili".

