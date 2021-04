Ambiente: Sonia Anelli nominata direttore Parco Pantelleria

(ANSA) - PALERMO, 23 APR - Il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha comunicato la nomina del nuovo Direttore del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. Si tratta della dottoressa Sonia Anelli già funzionario apicale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Sonia Anelli, laureata in Scienze Biologiche ed esperta di Pubblica amministrazione e di Educazione Ambientale e Conservazione della Natura lavora nell'ambito delle Aree Protette dal 1998 ed è l'unica figura femminile alla direzione di un parco nazionale. Il suo nome è entrato nella terna dei candidati a direttore dell'unico Parco Nazionale siciliano per le sue specifiche competenze professionali acquisite nel corso della sua carriera. In particolare ha operato negli ambiti della progettazione, attuazione e rendicontazione di fondi e finanziamenti europei, nazionali e regionali evidenziando la sua capacità di fare rete e di curare i rapporti con le istituzioni nazionali, europee e internazionali "Ringraziamo il Ministro Cingolani - afferma Il Presidente Salvatore Gabriele - perché con questa nomina si completano gli organi direttivi del Parco Nazionale. Un Ente giovane, nato nel 2016, ha per la prima volta un Direttore. Questo ci permette di dare un nuovo slancio alla nostra convinta azione di armonizzazione tra l'uomo e la natura per la conservazione, la valorizzazione e soprattutto uno sviluppo sostenibile. I progetti che abbiamo in cantiere sono tanti e le opportunità che si possono aprire con una reale transizione ecologica dell'Isola vanno colti a pieno senza titubanza." La dottoressa Anelli, dopo un periodo di affiancamento, sarà operativa dal primo di giugno. . (ANSA).