Vaccini: Costa, Palermo ha messo da parte la paura

(ANSA) - PALERMO, 18 APR - "Orgogliosi dei palermitani: la città ha messo da parte la paura di AstraZeneca, dimostrando fiducia nella scienza". Renato Costa, commissario all'emergenza sanitaria nella Città metropolitana di Palermo, commenta con soddisfazione la tre giorni di open weekend AstraZeneca per aumentare le somministrazioni di vaccino nei cittadini tra i 60 e i 79 anni, senza particolari patologie o fragilità. Alle 19,30 di oggi, domenica 18 aprile, sono 730 le dosi di questo siero anti-Covid inoculate alla popolazione alla Fiera del Mediterraneo. Parallelamente, sono continuate le somministrazioni di 1750 dosi di Pfizer ai cittadini ultra ottantenni ed estremamente vulnerabili, per un totale di 2480 dosi (dato aggiornato sempre alle 19,30). "Ci auguriamo di veder crescere ulteriormente il numero di somministrazioni da qui a stasera alle 22 - continua Costa -. Il bilancio dell'iniziativa, in ogni caso, è ottimo: abbiamo più che raddoppiato le inoculazioni quotidiane di AstraZeneca, attestate sulle 400-500 al giorno. Se ci siamo riusciti nell'ambito di un open weekend senza prenotazione, a maggior ragione possiamo farlo con il normale regime di prenotazioni. Speriamo di riuscire a mantenerci su questi numeri per velocizzare al massimo la campagna vaccinale". Venerdì 16 aprile sono state più di 1100 le dosi di AstraZeneca somministrate alla Fiera del Mediterraneo.

Sabato 17, oltre 970. C'è tempo fino alle 22 di oggi. Oltre alla Fiera, sono 17 i centri vaccinali di Palermo e provincia che aderiscono al fine settimana di porte aperte ad AstraZeneca.

(ANSA).