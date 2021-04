Open arms: Salvini lascia aula bunker, decisione Gup alle 15

(ANSA) - PALERMO, 17 APR - Nessuna dichiarazione di Matteo Salvini all'uscita dall'aula bunker del carcere di Palermo dell'Ucciardone. L'ex ministro dell'Interno e leader della Lega è andato via in auto accompagnato dall'avvocato Giulia Bongiorno. Il legale ha tenuto l'arringa difensiva davanti al gup di Palermo, Lorenzo Jannelli, che deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per rifiuto di atto d'ufficio e sequestro di persona nel caso della nave catalana Open Arms, che ad agosto di due anni fa salvò 147 migranti. La difesa di Salvini ha chiesto il non luogo a procedere.

L'udienza riprenderà dopo le 15 con le decisioni del giudice.

