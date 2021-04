Open arms: presidio attivisti Sinistra davanti aula bunker

(ANSA) - PALERMO, 17 APR - Un gruppetto di attivisti e militanti dell'area di sinistra si è riunito in sit-in davanti all'ingresso dell'aula bunker del carcere Ucciardone, dove è in corso l'udienza preliminare del procedimento a carico di Matteo Salvini per il caso Open Arms. L'area all'esterno del bunker è presidiata dalle forze dell'ordine, i manifestanti si trovano dietro le transenne, a un centinaio di metri. 'No decreto sicurezza, no guerra, no Frontex', 'Porti aperti' sono alcuni degli striscioni in mostra. Il presidio è organizzato dal 'Comitato no Muos', assemblea anarchica palermitana, Rete antirazzista catanese , Cobas scuola, associazione antimafia Rita Atria, Forum antirazzista di Palermo e Partito comunista lavoratori di Palermo. (ANSA).