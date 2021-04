Teatro: torna il radiodramma con ateneo Catania, ma digitale

(ANSA) - CATANIA, 14 APR - C'era una volta il radiodramma. E c'è ancora. In questo tempo sospeso, in cui i luoghi dello spettacolo e della cultura sono chiusi, la necessità di fare teatro sperimenta nuovi possibili scenari e modalità di promozione della cultura e della drammaturgia. Il Teatro della Città - Centro di Produzione Teatrale, in collaborazione con l'università di Catania lancia il progetto, ideato da Orazio Torrisi, della Radio Teatro Città on Web. L'iniziativa culturale multimediale, che verrà trasmessa sui canali media Radio Zammù e Zammù Tv dell'università di Catania, affonda le radici nella tradizione del teatro in radio di un secolo fa, rivisitata per la fruizione del pubblico contemporaneo. Radio Teatro Città on Web sarà un'occasione per portare il teatro nelle case attraverso nuove modalità di fruizione come la trasmissione radiofonica in streaming, le videoriprese nello studio radiofonico (predisposto nella sala del Teatro Brancati) proposte sulla web tv e i podcast sempre disponibili per l'ascolto. "A parte la breve parentesi dell'estate 2020- spiega Orazio Torrisi del Teatro della Città - da ormai più di un anno abbiamo dovuto chiudere il sipario a causa della pandemia.

Nonostante per noi lo spettacolo sia sempre e comunque quello dal vivo, ci sembra doveroso sperimentare modalità che ci permettano di portare cultura e teatro nelle case della gente e lo faremo con questo progetto che coinvolge numerosi artisti e studiosi della nostra isola. Il tutto senza però - spiega - snaturare la nostra idea di teatro che è e deve rimanere quello nella formula dal vivo. Non a caso abbiamo scelto di ricreare una sorta di studio radiofonico proprio sul palcoscenico del nostro Teatro Brancati, chiuso da ormai un anno. La pandemia ci impone una reinvenzione del nostro mestiere in modalità digitale e noi accettiamo la sfida per portare intrattenimento culturale direttamente nelle case di tutti". (ANSA).