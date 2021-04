Incendi: rogo distrugge macchia mediterranea nel palermitano

(ANSA) - PIANA DEGLI ALBANESI, 14 APR - Un incendio è divampato a Piana degli Albanesi in provincia di Palermo. Le fiamme hanno avvolto alcuni ettari di macchia mediterranea in Valle del Fico. Sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco per cercare di circoscrivere le fiamme che sono divampate nella zona della strada provinciale 5. (ANSA).