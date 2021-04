Covid: a Palermo e provincia ospedali sotto pressione

(ANSA) - PALERMO, 14 APR - La situazione negli ospedali palermitani resta in stato di emergenza. L'ospedale Cervello e quello di Partinico, che accolgono i pazienti Covid, sono ormai pieni; una situazione analoga si registra anche a Termini Imerese. Alcuni pazienti in attesa di essere ricoverati sono stati dirottati all'ospedale di Petralia Sottana dove possono essere accolti malati a bassa intensità di cura. Il trasferimento in ambulanza, ad esempio da Partinico, ha richiesto un tragitto di circa due ore. Inoltre il personale sanitario in servizio nell'ospedale di Petralia lamenta carenza di medici e infermieri. Al momento sono in servizio 3 medici strutturati e 12 infermieri che devono lavorare su due plessi.

