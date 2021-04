Due uomini accoltellati in strada a Vittoria, un fermato

(ANSA) - RAGUSA, 07 APR - Due uomini sono stati accoltellati eri sera ieri sera a Vittoria mentre gettavano la spazzatura, in via Evangelista. Il presunto autore del gesto, che è stato fermato, li ha aggrediti colpendoli senza un apparente motivo. I due uomini sono finiti entrambi in ospedale.

Il più grave, 47 anni, è stato operato all'ospedale "Guzzardi" avendo riportato ferite alla parete addominale.

Operato in nottata dai chirurghi Salvatore La Terra e Salvatore Ragazzi e dall'equipe degli anestesisti guidati dal Sebastiano Tiralongo , si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Solo qualche punto di sutura invece per l'altro uomo aggredito che è stato dimesso. (ANSA).