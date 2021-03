Pasqua: su social e in tv due concerti Coro Lirico Siciliano

(ANSA) - CATANIA, 25 MAR - Lo Stabat Mater del 1707 in do minore del compositore siciliano Emanuele D'Astorga e Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni saranno eseguiti in occasione delle festività pasquali dal Coro Lirico Siciliano che ha deciso di continuare la propria attività artistica con la realizzazione di una serie di appuntamenti concertistici e operistici. Gli appuntamenti musicali saranno diffusi grazie all'intervento di diverse emittenti televisive del territorio nazionale e attraverso i principali canali social.

Il capolavoro del compositore di origine augustana, geniale, eseguito nella Monumentale Chiesa di S. Margherita di Paternò, avrà come interpreti il Coro Lirico Siciliano e l'Orchestra d'archi in residence diretti da Francesco Costa e le voci di Susanna La Fiura, Antonella Arena, Davide Minoliti e Riccardo Bosco.

Cavalleria Rusticana, realizzato in occasione della inaugurazione della Stagione Lirica 2020 del Teatro antico di Taormina per la seconda edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra avrà come protagonisti il Coro Lirico Siciliano e l'Orchestra Sinfonica Siciliana diretti dal giovane Lorenzo Tazzieri.

Il cast solistico (Elena Lo Forte, Santuzza; Angelo Villari, Turiddu; Alberto Mastromarino, Alfio; Maria Motta, Lucia; Leonora Sofia, Lola) è stato arricchito dalle creazioni artistiche e i gioielli di scena di David Brancato S. e le luci di Gabriele Circo. (ANSA).