Agricoltura: torna nei McCafè l'arancia rossa di Sicilia Igp

(ANSA) - CATANIA, 24 MAR - Torna anche quest'anno il sodalizio tra McDonald's e Oranfrizer - parte integrante del gruppo Unifrutti - e arriva in tutti i McCafé d'Italia l'Arancia Rossa di Sicilia IGP. McDonald's acquisterà infatti 190 tonnellate di arance che nei 470 McCafé di tutta Italia diventeranno spremute fresche disponibili anche per l'asporto al McDrive e con McDelivery.

Colte direttamente nella Piana di Catania alle pendici dell'Etna, le Arance Rosse di Sicilia IGP sono coltivate da agricoltori locali, certificati e aderenti al Consorzio di Tutela.

"Siamo davvero fieri - commenta Mario Federico, Amministratore Delegato di McDonald's Italia - di poter offrire ai nostri clienti un'eccellenza italiana come l'Arancia Rossa di Sicilia IGP, tanto più in un anno come questo. Significa che il nostro impegno nei confronti del comparto agroalimentare italiano non viene meno, anzi si rafforza, e che continueremo a investire nelle materie prime del nostro territorio Oggi più che mai siamo orgogliosi di poter far conoscere sempre di più, attraverso la nostra rete di ristoranti, prodotti di eccellenza locale in tutta Italia".

"L'Arancia Rossa IGP - spiega Gianluca Defendini, CEO di Unifrutti Italia è un dono prezioso e inimitabile che la natura ha fatto alla Sicilia. Con Oranfrizer ne garantiamo in esclusiva l'approvvigionamento in tutti i McCafè d'Italia" "Siamo lieti - afferma il presidente Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP Giovanni Selvaggi - che il frutto simbolo del nostro territorio sia ancora una volta presente nei McCafè di tutta Italia. Non c'è modo migliore di far conoscere la bontà delle nostre arance che farle consumare a chi non ha mai avuto modo assaggiarle. Andiamo avanti così augurandoci di poter collaborare ancora con McDonald's e con tutti coloro che hanno a cuore la salute dei consumatori e le nostre eccellenze agroalimentari". (ANSA).