Aerei:Tayaranjet,voli da Trapani con Milano,Genova e Pescara

(ANSA) - PALERMO, 18 MAR - Tra estate e futuro, al via la "summer 2021" di Tayaranjet, vettore bulgaro che opera già dall'aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani dallo scorso mese di dicembre per le destinazioni di Ancona, Trieste e Perugia in regime di continuità territoriale. Le novità riguarderanno gli slot assegnati su Milano Linate che assicureranno i collegamenti a partire dal prossimo 15 giugno: 28 voli settimanali per collegare Trapani a Milano /Linate; due frequenze giornaliere, sette giorni su sette. Si parte da Trapani alle ore 08,15, mentre il rientro da Linate è previsto alle ore 10,35. La seconda frequenza giornaliera prevede partenza da Trapani alle ore 17,45 con ripartenza da Milano/Linate alle ore 20,15.

Altre novità riguardano i collegamenti da Trapani che saranno operati per le città di Genova e Pescara. Due rotazioni settimanali. Da Trapani per Genova il lunedì e il venerdì con partenza alle ore 12,55 e rientro alle ore 15,05. Il Trapani-Pescara viene, invece, schedulato il giovedì e la domenica con partenza da Trapani alle ore 12,55 e rientro dalla città abruzzese alle ore 15,30. Le new entry potrebbero non fermarsi qui. La Tayaranjet, che ha stabilito il proprio hub proprio a "Birgi", annuncerà a breve due nuove destinazioni internazionali che andranno a completare l'offerta della stagione estiva. "Siamo felici di questo nuovo segnale di fiducia della compagnia aerea Tayaranjet - ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra - un importante elemento di crescita per il nostro aeroporto e per il territorio, rilancia il fatto che la destinazione Sicilia è un punto di forza per lo sviluppo del turismo. Siamo tra i primi aeroporti per numero di collegamenti di destinazioni nazionali.

Condividiamo il sostegno delle attività di Tayaranjet per la mobilità dei cittadini con il travel pass e, inoltre il collegamento con Linate, con così tanti slot, ben due volte al giorno, è un avvenimento storico". (ANSA).