Blutec:operai manifestano davanti presidenza Regione Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 09 MAR - Siti-in e blocchi stradali davanti alla Presidenza della Regione siciliana a Palermo, a manifestare sono gli operai Blutec di Termini Imerese. Fim Fiom e Uilm hanno chiesto un incontro al governatore Nello Musumeci. A giugno scadrà la cassa integrazione per i 600 lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese e al momento non c'è una soluzione industriale per il rilancio della fabbrica. Da giorni i sindacati chiedono la convocazione al Mise e hanno deciso di spostare la protesta da Termini Imerese a Palermo. (ANSA).