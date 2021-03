Frana su lungomare, a rischio sito archeologico di Kaukana

(ANSA) - SANTA CROCE CAMERINA, 06 MAR - Frana il lungomare Anticaglie di Caucana. A rischio la zona dove si trovano i resti archeologici dell'antica città tardo-romana di Kaukana. Il sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, ha emesso un'ordinanza di divieto di accesso alla spiaggia antistante il costone franoso, a tutela dell'incolumità pubblica e chiederà all'assessorato regionale Territorio e Ambiente una somma urgente per il consolidamento del costone.

"Se non si interverrà in tempi celeri - spiega Barone - nei prossimi anni potremmo assistere all'erosione anche della carreggiata stradale che si trova appena sopra il costone già eroso, oltre alla totale rovina dei scavi archeologici". A Kaukana, in un'area di circa tre chilometri, delimitata dal "paro archeologico" si trovano i resti di un'antica città portuale con un'importante basilica. Alcuni antichi edifici prospicienti la costa, rischiano la rovina.

Il sindaco sostiene la necessità di attuare degli interventi offshore, cioè a distanza dalla costa, in mare. "Qui occorre intervenire - aggiunge - con barriere idonee per impedire le mareggiare e le erosioni. Esiste un progetto esecutivo per la realizzazione di queste opere in mare". (ANSA).