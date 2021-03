Vaccini:Fondazione Gimbe,in Sicilia 2,3% ha completato ciclo

(ANSA) - PALERMO, 04 MAR - In Sicilia, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,33%, mentre quella di ultraottantenni che hanno terminato la vaccinazione è pari al 1,6%. I dati emergono dall'analisi settimanale che fa la Fondazione Gimbe di Bologna.

Dal 24 febbraio al 2 marzo risulta in peggioramento l'indicatore relativo alla "Variazione percentuale dei nuovi casi" rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica, 19% rispetto al limite del 40%, e quelli di terapia intensiva al 15%, rispetto al limite del 30%, occupati da pazienti Covid-19. Infine, dal 24 febbraio al 2 marzo si registra una variazione percentuale dei nuovi casi maggiore del 20%, rispetto alla settimana precedente, nelle province di Agrigento e Catania. (ANSA).