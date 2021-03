8 marzo: Coop sostiene Stop tampon tax e 'abbassa' iva al 4%

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - In occasione della festa della donna, Coop Alleanza 3.0 sostiene la campagna per l'abbassamento dell'iva sugli assorbenti femminili che ora è al 22% come fossero generi di lusso. Per questo dal 6 al 13 marzo nei suoi punti vendita sarà possibile acquistarli scontati come se l'iva fosse al 4%.

Inoltre quelli della linea Vivi Verde (che già godono di un aliquota al 5% perché compostabili) avranno un packaging creato per l'iniziativa che invita tutti a firmare su change, org la petizione 'Stop tampon tax! Il ciclo non è un lusso' dell'Associazione Onde rosa.

Sono oltre 320 mila le confezioni di assorbenti vendute in un anno nei punti vendita della Sicilia con una spesa per le consumatrici di 885mila euro, di cui 22% è IVA.

Questo rientra nella campagna 'Close the gap - riduciamo le differenze' di Coop Alleanza 3.0. Campagna che prevede la partenza anche di un percorso di informazione per i fornitori dei prodotti Coop Alleanza 3.0 al centro di formazione delle cooperative di consumatori "Scuola Coop". E anche l'istituzione di un premo annuale (la prima edizione sarà a marzo 2022) come incentivo per trovare e applicare buone prassi, in ambito di equità della remunerazione e delle condizioni di lavoro delle donne. Premio anticipato da un primo riconoscimento a alcune imprese fornitrici il prossimo 29 marzo.

"I princìpi dell'integrazione e dell'eguaglianza - ha sottolineato Mario Cifiello presidente della Cooperativa - sono nel patrimonio culturale della cooperazione. Coop Alleanza 3.0, anche perché caratterizzata da una forte componente femminile (le donne costituiscono infatti il 74% dei dipendenti)".

"Il preoccupante fenomeno della disparità di genere non solo viola i diritti fondamentali delle donne, ma ha anche conseguenze rilevanti dal punto di vista economico e sociale" - ha aggiunto Milva Carletti direttrice generale corporate di Coop Alleanza 3 - e discriminazioni soffocano opportunità, sprecano il talento necessario per il progresso economico e sociale, accentuando le tensioni e le disuguaglianze". (ANSA).