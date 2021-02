Taobuk: concorso Metamorfosi, libri come spazio da esplorare

(ANSA) - TAORMINA, 25 FEB - Sarà esposta nella panoramica piazza IX Aprile di Taormina l'opera vincitrice de "Lo spazio dei libri", il concorso internazionale di progettazione architettonica che prende il via oggi iniziativa di Taobuk Festival, in collaborazione con la rivista Abitare, in occasione dell'XI edizione della manifestazione, programmata in presenza dal 17 al 21 giugno 2021 sul tema Metamorfosi. "Lo spazio dei libri" si propone come ponte creativo e culturale fra Taobuk e gli studenti delle Università italiane e straniere: per tutti scattano adesso 50 giorni utili a progettare un "manifesto tridimensionale" capace di esprimere l'incontro fra letteratura e architettura. C'è tempo fino al 19 aprile per progettare un'opera che restituisca dimensione "urbana" alle azioni della scrittura e della lettura, ai libri e alla loro dialettica con i luoghi. "Vogliamo incoraggiare gli architetti di domani - ha spiegato la presidente di Taobuk, Antonella Ferrara - a donare spazio e forma al rapporto straordinario che si crea fra il luogo e il libro, fra il lettore e l'ambito specifico della lettura". E Giovanni Francesco Tuzzolino, curatore della sezione architettura di Taobuk, spiega "il concorso rappresenta un'occasione per riflettere sul rapporto stretto e inscindibile esistente tra letteratura e architettura, ambiti apparentemente distinti che esprimono, con dispositivi diversi, il medesimo racconto dell'uomo sulla terra". Nella giuria le scrittrici Helena Janeczek ed Evelina Santangelo, il caporedattore di Abitare Sara Banti e gli architetti Fran Silvestre della Universitat Politecnica de Valencia e Giovanni Francesco Tuzzolino della università di Palermo. Il comitato scientifico è integrato anche da Ali Abu Ghanimeh, presidente del Forum internazionale architetti del Mediterraneo e Sahar Attia, del dipartimento di Architettura dell'università del Cairo. Entro il 3 maggio 2021 la proclamazione del progetto vincitore. Il bando è taobuk.it (ANSA).