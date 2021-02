Sicilia: Pierobon fuori da giunta, Udc indicherà donna

(ANSA) - PALERMO, 15 FEB - Alberto Pierobon lascerà la giunta Musumeci. E' l'epilogo di una lunga giornata di riunioni tra il governatore Nello Musumeci e i vertici dell'Udc e poi tra gli stessi dirigenti del partito, riuniti in conclave. L'assessore dovrebbe rimetterà la delega nell'arco di 48 ore. Al suo posto, l'Udc, rappresentato nel governo anche da Mimmo Turano (Attività produttive), dovrebbe indicare una donna, come sollecitato dal governatore che ai dirigenti di partito avrebbe spiegato la necessità di anticipare la sentenza del Tar che tra dieci giorni si pronuncerà sul ricorso col quale viene contestato al presidente il mancato rispetto della parità di genere. Secondo fonti di partito, Musumeci avrebbe elogiato l'attività amministrativa dell'assessore Pierobon riconoscendogli il lavoro svolto sul piano rifiuti e avrebbe ipotizzato per il tecnico veneto un ruolo di esperto per non disperdere il patrimonio di competenze acquisito in tre anni. (ANSA).