Droga: in auto con 400 grammi di cocaina, fermato

(ANSA) - PALERMO, 11 FEB - E' stato fermato per i controlli anticovid ed è stato trovato in possesso di 400 grammi di cocaina. Con questa accusa è finito in carcere M.D.M. di 44 anni di Mazara del Vallo (Tp). E' stato bloccato nei pressi di Villagrazia di Palermo. L'uomo ha detto che si trovava lì prima per trovare la madre, poi la sorella. Evidentemente sono apparse scuse ai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico -Finanziaria di Palermo. Così è scattata la perquisizione dell'auto e dentro sono stati trovati due involucri neri con dentro la cocaina.

