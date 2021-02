Covid: in Sicilia 695 i nuovi positivi, 29 i morti

(ANSA) - PALERMO, 10 FEB - Sono 695 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 22.360 tamponi processati con una incidenza di positivi di circa il 3,1%, in discesa rispetto a ieri. La regione è settima nel contagio di oggi. Le vittime sono state 29 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.757. Il totale degli attualmente positivi è 37.587, con una diminuzione di 934 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1600. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.278; ovvero 59 in meno rispetto a ieri e diminuiscono anche quelli in terapia intensiva che sono 170, sei in meno rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 218 casi, Catania 197, Messina 93, Agrigento 58, Siracusa 38, Trapani 33, Ragusa 23, Caltanissetta 22, Enna 13. (ANSA).