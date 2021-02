Vaccini: Sicilia, pronti ad acquisti autonomi se autorizzati

(ANSA) - PALERMO, 09 FEB - "Siamo pronti ad acquistare i vaccini qualora fossimo autorizzati a farlo, ora non c'è possibilità di compiere acquisti autonomi. Se dovessero cambiare le regole, noi in 24 ore saremmo in condizioni di formalizzare la richiesta di acquisiti. Se dovessero arrivare quelli concordati comunque potremmo andare a gonfie vele fino ad agosto-settembre". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, rispondendo ai cronisti in conferenza stampa, a Palazzo d'Orleans. (ANSA).