Libri: "Gli insetti del Principe", pubblicata la ricerca

(ANSA) - PALERMO, 28 GEN - Il lavoro di ricerca sugli insetti di un appassionato studioso qual è stato Raniero Alliata di Pietragliata è, diventato un'opera accessibile a tutti. È stato appena pubblicato dal centro regionale per l'inventario la catalogazione e la documentazione della Regione Siciliana (Cricd) il volume "Gli insetti del Principe. La collezione entomologica di Raniero Alliata di Pietratagliata" a cura di Fabio Lo Valvo.

La fama di Raniero che, con l'aiuto di qualche entusiasta assistente, scoprì insetti sconosciuti anche se chiuso nel suo "mausoleo", la villa di via Serradifalco a Palermo, giunse negli ambienti accademici e scientifici che, dopo la seconda guerra mondiale, gli offrirono una cattedra all'Università di Palermo che lui rifiutò perché aveva scelto di dormire di giorno per neutralizzare i rumori esterni e, alzandosi alle sei del pomeriggio, condurre i suoi studi fino all'alba. Una personalità eccentrica e complessa che emerge anche dai suoi interessi in ambito spiritico e artistico.

"La pubblicazione, che è di grande pregio e gradevolezza, ha un duplice valore: rende accessibile a tutti il risultato di un'attività scientifica straordinaria che cristallizza la varietà di insetti presenti nel territorio regionale", sottolinea Alberto Samonà, assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana. (ANSA).