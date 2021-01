Coppa America: Luna Rossa si gioca la finale della Prada Cup

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Tutto è pronto per la semifinale della Prada Cup, la selezione che designerà la barca destinata a sfidare il 'defender' Emirates Team New Zealand nella 36/a America's Cup di vela. New York American Magic e Luna Rossa Prada Pirelli taglieranno la linea di partenza alle 15,15 di venerdì 29, ora neozelandese (le 3,15 del mattino in Italia), aprendo il week-end decisivo. Chi vince la semifinale di Prada Cup se la vedrà con gli inglesi di Ineos UK, che hanno già intascato la finale.

Il format prevede che la sfida si vinca al meglio di sette regate. Il programma ne prevede due al giorno e chi arriva a quattro vittorie intascherà il pass per la finale. Non ci saranno prove d'appello. Secondo le ultime previsioni meteo di Auckland (Nuova Zelanda), teatro delle regate, il vento dovrebbe soffiare tra i 15 e i 18 nodi; lo specchio di mare dei match race, molto probabilmente, sarà il campo C, vicino North Head.

Patriot, la barca statunitense, è scesa in acqua a tempo di record dopo la 'scuffia' nel Round Robin contro Luna Rossa e le relative riparazioni soprattutto all'impianto elettrico. Per lo skipper Terry Hutchinson e il suo team, rimettersi in careggiata, già questa è una vittoria. (ANSA).