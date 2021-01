Ragazza uccisa: a Caccamo una candela per Roberta

(ANSA) - CACCAMO, 27 GEN - Una candela per Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni uccisa la notte tra sabato e domenica scorsa, è stata accesa ieri sera ai balconi e alle finestre dai cittadini di Caccamo. L'iniziativa è stata promossa dagli alunni del liceo delle Scienze Umane e dell'alberghiero, la scuola frequentata dalla 17enne, e del consiglio comunale di Caccamo. I giovani del paese sono stati così protagonisti della manifestazione per non dimenticare la loro amica. Un'iniziativa condivisa anche dagli iscritti alla Pro loco della vicina Termini Imerese. "Con questo spirito di vicinanza accogliamo e facciamo nostro il momento di preghiera laico-religioso promosso da alcuni ragazzi in memoria di Roberta - dicono - anche noi abbiamo sostenuto l'iniziativa e abbiamo acceso una candela e ci siamo fermati per 5 minuti in suffragio della ragazza e per ribadire il nostro no alla violenza sulle donne". (ANSA).