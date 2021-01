Covid: assessore,a breve decisione su declassamento Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 27 GEN - "Qualche ora ancora e scopriremo se l'indice Rt, come appare dalla riduzione dei contagi in Sicilia, ci permetterà di condividere col governo centrale il possibile declassamento del rischio della regione". Così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, riferendo all'Assemblea siciliana sulla situazione pandemica in Sicilia, attualmente in zona rossa. (ANSA).