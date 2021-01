Turismo: patto Sardegna-Sicilia per uscire dalla crisi

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GEN - Sardegna e Sicilia insieme per dare una risposta costruttiva e innovativa alla crisi del settore turistico, tra i più colpiti in tempo di Pandemia. Parte l' 8 febbraio "Pourista - la nuova Academy del Turismo", progetto digitale di alta formazione turistica, pensata per innovare, attraverso momenti di confronto e webinar le metodologie formative e incentivare l'incontro fra operatori del settore e Tour Operator, creando nuove opportunità di lavoro e di vendita.

Rilanciare il futuro del turismo analizzando e studiando i trend emergenti è l'idea base dell'iniziativa nata dal connubio tra le startup di Bentu Experience e SiciLife in collaborazione con Welcome to Italy, piattaforma di incoming sul turismo itinerante. Bentu è stata creata un anno fa da tre giovani nuoresi Salvatore Beccu, Francesco Rusui e Lorenzo Murru e si occupa di turismo e progettazione innovativa sul territorio.

SiciLife è un tour operator siciliano e primo marketplace delle esperienze turistiche. Tra gli ospiti Maria Elena Rossi, direttrice marketing e promozione di Enit, Agenzia nazionale italiana del turismo, che si sofferma sulle strategie di commercializzazione dell'offerta turistica. Ancora, tra gli altri, Josep Ejarque - Amministratore unico di FTourism, metterà in rilievo l'importanza della mappatura degli attrattori per una destinazione turistica, mentre Olimpia Ponno, direttrice della omonima Consultancy Lab, parlerà di Marketing e comunicazione nel turismo. Luca Moschini, Managing Director at Trentino holidays discuterà sul tema legato alla collaborazione tra imprese. "L'andamento del settore durante l'estate 2020 dimostra che i viaggi sono in cima alla lista dei desideri di moltissime persone, che attendono solo l'abbassamento della soglia di rischio per tornare a viaggiare", ha sottolineato Francesco Rusui. Da qui la necessità di un momento di formazione e confronto con i buyer dedicato agli operatori del settore e "occasione per presentare e trovare i canali giusti per vendere il proprio prodotto/servizio per la stagione turistica 2021", ha concluso Tony Cirnigliaro, Ceo di Sicilife. (ANSA).