Rogo divampato da stufa a legna, morta anziana a Monreale

(ANSA) - MONREALE, 13 GEN - Giuseppa Balistreri di 91 anni è morta questa mattina in un incendio divampato nella propria abitazione in via Baronio Manfredi a Monreale (Pa). Pare che le fiamme siano partite da una stufa a legna. L'anziana era sulla sedia a rotelle. A chiedere aiuto è stato il figlio che abita al piano di sopra ed è riuscito a entrare nell'abitazione solo quando la madre era morta. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. (ANSA).