Vini: Donnafugata premiata come migliore produttore in Cina

(ANSA) - PALERMO, 21 DIC - La storica azienda vinicola siciliana Donnafugata è stata premiata in Cina con l'Excellent Wine Producer, il riconoscimento assegnato da WineITA, il più importante portale di informazione dedicato alla promozione dei vini italiani in Cina, in base alle preferenze espresse direttamente dagli operatori e dai consumatori del paese. La cerimonia di consegna si è tenuta all'Istituto di cultura dell'Ambasciata italiana a Pechino in occasione della quinta edizione del Summit of Italian Wine. La Cina è dunque sempre più vicina. Ne è convinta Josè Rallo - titolare insieme al fratello Antonio dell'azienda che, negli ultimi cinque anni, produce vini anche sull'Etna e a Vittoria nel sud-est della Sicilia. "Un prestigioso riconoscimento - sottolinea l'amministratore delegato di Donnafugata - che premia lo sforzo profuso dalla nostra azienda in un mercato sempre più orientato a riconoscere nei vini italiani un profilo identitario, centrato su territori e vitigni di tradizione. La Cina rappresenta una grande opportunità per chi, come noi, produce con qualità e passione. I nostri vini - conclude Josè Rallo - hanno conquistato uno spazio sempre più rilevante, grazie anche al supporto del nostro importatore, un vero e proprio partner che ha condiviso una strategia di comunicazione e marketing che punta a valorizzare le peculiarità di questa società raffinata ed antichissima". Nel corso della cerimonia di premiazione a Pechino, è stato diffuso un video messaggio di ringraziamento registrato dalla proprietà con cui si è inteso sottolineare "il valore di una presenza aziendale sempre più attenta ad intercettare l'evoluzione di un mercato che guarda ai vini italiani, con crescente conoscenza ed empatia verso territori identitari e di pregio". A ritirare il premio è stato Alessandro Mugnano General Manager e socio di Interprocom Ltd, società importatrice in esclusiva di Donnafugata per il territorio della Cina continentale. (ANSA).