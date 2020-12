Arte: all'ospedale Civico di Palermo "Il silenzio fa rumore"

(ANSA) - PALERMO, 18 DIC - L'ospedale Civico di Palermo riapre le porte all'arte. Domenica 20 dicembre alle ore 17 verrà inaugurata, per i pazienti ed il personale ospedaliero, presso il padiglione 24 dell'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli, "Il silenzio fa Rumore" mostra e performance di Simona Cavaglieri a cura di Floriana Spanò. L'iniziativa di Elpi Gallery nasce dall'idea di voler dar voce, in un momento storico in cui la pandemia ha sovvertito gli equilibri generali, a coloro che vivono l'ambiente ospedaliero perché malati o perché lavoratori.

Elpi Gallery, nata con l'idea di portare benessere tra gli operatori sanitari ed i pazienti, lancia un segnale preciso per il Nuovo Polo Oncologico, facente parte dei reparti No-Covid, che necessitano di un'attenzione maggiore. "Vorremmo evidenziare - si legge in una nota dei promotori della manifestazione - la distanza creata dalla pandemia, le condizioni di stress lavorativo del personale sanitario, la difficoltà per molti malati oncologici di accedere alle cure e la distanza dei pazienti dai loro cari. Elpi Gallery intende offrire un momento distensivo e terapeutico attraverso la bellezza ma anche la leggerezza delle opere della Cavaglieri" L'artista proporrà una performance My soul is my balance che verrà realizzata nel primo piano del padiglione dietro la grande finestra che si affaccia sulla hall centrale. Le opere della Cavaglieri, come descrive la curatrice, nascono da un bisogno interiore, dalla volontà di oltrepassare un limite, di andare oltre la pura visione estetica per raccogliere le energie dentro se stessi e spogliarsi dalle paure e dalle insicurezze. La sua esperienza come ballerina professionista trova concretezza espressiva per le sue opere che rappresentano sempre il corpo in movimento, nella contrazione dei muscoli, nella torsione dei corpi. (ANSA).