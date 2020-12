Arrestato talent scout Palermo, accusato di abusi e stalking

(ANSA) - PALERMO, 18 DIC - Avrebbe adescato giovani modelle per molestarle costringendo alcune ad avere prestazioni sessuali. E' l'accusa contestata dalla Procura di Palermo a Luca Salvatore Longo, 36 anni, arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia, su disposizione del Gip, per violenza sessuale, anche nei confronti di minorenne, stalking, minacce, molestie telefoniche e di lesioni personali. Le indagini della squadra mobile sull'imprenditore che opera nel settore della moda erano state avviate dopo le dichiarazioni di vittime e si sono avvalse anche di attività tecniche. Secondo l'accusa, Longo adescava giovani aspiranti modelle sul web e le attirava in uno studio prospettando loro la possibilità di lavorare come fotomodella, promoter, ragazza immagine. E avrebbe approfittato della situazione per molestare le giovani e costringendone alcune a subire atti sessuali. Le ragazze che non sottostavano e tentavano di sfuggirgli venivano minacciate e perseguitate con messaggi e telefonate. (ANSA).