Raciti: striscione tifosi 'rivali' del Messina per Speziale

(ANSA) - MESSINA, 15 DIC - Anche gli storici rivali dei tifosi del Messina, protagonisti di duri scontri con i supporter del Catania, hanno 'saluto' la scarcerazione di Antonino Speziale dal carcere di contrada Gazzi. Lo hanno fatto con un abbraccio e uno striscione esposto davanti l'istituto penitenziario con la scritta: 'Speciale abuso senza precedente, da oggi libero da sempre innocente'. Il mondo degli ultras del calcio si è sempre 'stretto' attorno a Speziale superando anche rivalità antiche. E non soltanto in Italia. Lo striscione 'Speziale libero' è stato esposto durante il secondo tempo di una gara tra Bayern Monaco e Stoccarda, ma anche sugli spalti occupati dai tifosi del Borussia Dortmund, nella partita contro l'Hertha Berlino. L'iniziativa di esporre striscioni inneggianti a Speziale è stata presa in passato anche dalla curva del Porto e di una parte della tifoseria di Cluj e Brasov, due squadre che militano nel campionato romeno. (ANSA).