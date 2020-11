Extracomunitario e Cc inseguono e bloccano ladro a Catania

(ANSA) - CATANIA, 28 NOV - Un senegalese di 33 anni residente in Italia da diversi anni a Catania insieme con i carabinieri ha inseguito e bloccato un 41enne italiano che era riuscito a entrare in una lavanderia e a rubare 10 euro. E' accaduto nel centro storico della città. L'arrestato, Claudio Leotta, ora accusato di furto con destrezza, era in libertà vigilata ed ora è stato posto ai domiciliari. L'extracomunitario si è messo subito all'inseguimento del 41enne dopo aver sentito le urla della titolare dell'esercizio commerciale, in via Luigi Sturzo.

A lui si sono uniti i carabinieri del Nucleo Banca d'Italia, che ha sede nelle immediate vicinanze della lavanderia.

Il 41enne è stato riconosciuto dalla vittima come l'autore di altri due furti da lei subiti negli ultimi dieci giorni. Una trentina in tutto gli euro sottratti in tutte e tre le occasioni. (ANSA).