Teatro: L'Idea di Sambuca inaugura rassegna in streaming

(ANSA) - PALERMO, 27 NOV - Il teatro comunale L'Idea di Sambuca di Sicilia non chiude il sipario per la pandemia e lancia i suoi spettacoli in streaming. Il teatro mette infatti on line gli spettacoli della rassegna "Natale al teatro L'Idea": in scena il 5 e il 6 dicembre "Non plus Ultras" con Adriano Pantaleo, interprete coinvolgente di uno spettacolo sul calcio e la tifoseria del Napoli; a seguire, il 19 e il 20 dicembre, la nuova produzione di teatro-documento "Incontrando Letizia", racconti, testimonianze e retroscena del processo creativo di "Letizia va alla guerra", spettacolo vincitore di diversi premi e rappresentato al teatro L'Idea nell'ottobre 2019. Per entrambi gli spettacoli è previsto un biglietto simbolico di 3 euro che è possibile pagare direttamente dal sito del teatro. Tra le novità in cantiere anche l'accordo con Tele Radio Sciacca (canale 19 del digitale terrestre), per la messa in onda il 28 e 29 dicembre dello spettacolo "Vergine Madre" di e con Lucilla Giagnoni, un viaggio nei canti della Divina Commedia di Dante Alighieri a 700 anni dalla morte del poeta. L'acquisto dei biglietti per lo streaming avviene sul sito del teatro (www.teatrolidea.com) che fornisce anche un servizio di assistenza.

"Chiediamo al pubblico di pagare un piccolo importo simbolico - spiega il presidente del teatro Costanza Amodeo - perché dietro l'atto del comprare c'è l'intenzione di vedere lo spettacolo, di entrarci dentro per scelta e non per caso o di passaggio. Se poi si decidesse di uscire dallo streaming avremmo perso al massimo il prezzo di tre caffè".

"In attesa di poter riaprire la sala - afferma il sindaco di Sambuca di Sicilia Leonardo Ciaccio - cerchiamo di non fermare la macchina artistica e produttiva. Sperimentiamo nuove formule di condivisione con il pubblico. E' una risposta all'emergenza che ha colpito tutti e la nostra comunità uscita da poco dalla zona rossa". (ANSA).