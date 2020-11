Cucciolo rubato da casa, trovato da Cc legato a cassonetto

(ANSA) - SOMMATINO, 26 NOV - Entrano in casa di un uomo a Sommatino e gli rubano un cucciolo di cane, un boxer di 7 mesi, e alcuni attrezzi da lavoro. La vittima denuncia l'accaduto ai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta che risalgono agli autori del reato , due pregiudicati residenti a Licata (Agrigento), che sono stati denunciati per furto e sanzionati per violazione delle norme per il contenimento del Covid. Il cucciolo è stato trovato a Licata: era legato con un guinzaglio ad un cassonetto dell'immondizia. E' stato subito restituito al legittimo proprietario. (ANSA).