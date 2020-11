Covid: cala per la prima volta numero positivi a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 25 NOV - Numeri finalmente confortanti per quanto riguarda l'emergenza Covid-19 in provincia di Palermo.

Dopo un mese calano infatti gli attuali positivi, scendendo sotto quota 8.000 in città e sotto quota 11.000 in provincia. E' quanto emerge dal report quotidiano curato dall'Ufficio statistica del Comune, che si basa sui dati forniti dalla Asp.

