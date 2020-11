Covid: 1.098 tamponi a Comune Catania,16 dipendenti positivi

(ANSA) - CATANIA, 24 NOV - Sono 16 i dipendenti del Comune di Catania risultati positivi al Covid-19 su 1.098 tamponi eseguiti nell'ultima settimana durante lo screening generalizzato avviato dall'Amministrazione in collaborazione con l'Asp3. Gli impiegati, circa l'1,5 % del totale, sono stati posti in quarantena e gli uffici di appartenenza sono stati nuovamente sanificati, attuando un preciso piano di protocolli di prevenzione, attivato secondo le singole necessità già nelle settimane scorse.

Il Comune ha ridotto gli accessi al pubblico, incrementando il ricevimento soltanto su appuntamento per ridurre al minimo le possibilità di contatto interpersonale. Escludendo gli impiegati che operano secondo un front office operativo (polizia locale, manutenzione, protezione civile) sono circa il 50% i dipendenti comunali che a rotazione esercitano in regime di smart working.

