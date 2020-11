Covid: Musumeci, ministro confermerà regioni arancioni (2)

(ANSA) - PALERMO, 19 NOV - Il presidente Musumeci ha annunciato che "nelle prossime giornate proseguiremo con il monitoraggio degli indici di contagio, con la valutazione di misure di contrazione della mobilità extra-regionale, con l'adozione di protocolli di contenimento condivisi con gli Enti locali, con screening a tappeto nelle categorie".

"Dobbiamo fare tutti la nostra parte - ha aggiunto - e noi non possiamo fare finta di niente di fronte a comportamenti individuali che troppe volte sembrano improntati a una mancanza di responsabilità. Il presidente della Regione ha il dovere di garantire il difficile equilibrio tra diritto alla salute e diritto alla socialità. La Regione sta allargando il monitoraggio su aree più vaste dei Comuni, con parametri oggettivi che - ha sottolineato il presidente della Regione Siciliana.- portano all'adozione di misure da 'zona rossa'. Serve tempestività, ma soprattutto rigore scientifico. Servono controlli per garantire effettività alle misure. Ciò che non serve, lo dico con rispetto di ogni opinione, sono le polemiche che tendono a dividere le Istituzioni. Faccio mio il messaggio di unità del presidente Mattarella e - ha concluso Musumeci - voglio essere interprete, garantendo, come abbiamo fatto fin dall'inizio della emergenza sanitaria, decisioni che siano frutto di analisi e condivisione". (ANSA).