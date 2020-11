25 kg marijuana e 40 piante cannabis in casa,arrestato da Cc

(ANSA) - MASCALI, 19 NOV - Carabinieri della stazione di Mascali e del nucleo Cinofili di Nicolosi hanno in arresto in flagranza di reato un 37enne per spaccio di sostanza stupefacente, furto aggravato di energia elettrica e detenzione abusiva di munizioni. Nello scantinato dalla sua abitazione, durante una perquisizione, militari dall'Arma hanno trovato 25 chilogrammi di marijuana, conservata in cinque grosse buste. In un altro spazio della stessa casa sono state rinvenute 40 piante di cannabis indica che erano coltivate servendosi di apparecchiature alimentare con un allaccio abusivo alla rete di energia elettrica utilizzata per il pubblico servizio. Durante la perquisizione gli investigatori hanno trovato anche 24 cartucce calibro 12. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

(ANSA).