Parto anticipato in Giornata prematuro?Si laurea in ospedale

(ANSA) - PALERMO, 17 NOV - Una giovane futura mamma, Federica Panusa, 25 anni, ricoverata nel reparto di ostetricia dell'ospedale 'Giovanni Paolo II' di Ragusa per minacce di parto prematuro (è alla ventisettesima settimana), si è laureata nel pomeriggio in Scienze e tecniche psicologiche, in collegamento web con la commissione dell'Università di Catania. L'evento coincide con la "Giornata mondiale del prematuro".

"La signora è arrivata qualche giorno fa e si tratta di una prematurità importante - dice Francesco Spata, direttore facente funzioni della neonatologia dell'ospedale di Ragusa - Per fortuna sta bene ma è seguita e va quanto più possibile prolungata la sua gravidanza a tutela del neonato. Il fatto che si sia lureata nella Giornata mondiale del prematuro è una felice e bella coincidenza", conclude Spata. (ANSA).