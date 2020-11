Anci: L. Orlando, nemico di tutti è il virus

(ANSA) - PALERMO, 17 NOV - "In un momento così drammatico per l'intera Penisola, il confronto e la condivisione ci aiuteranno sicuramente a mettere a fuoco al meglio le priorità e le esigenze dei territori con l'obiettivo di sostenere i cittadini attraverso un percorso comune. Dal presidente della Repubblica è arrivato un forte richiamo alle fatiche e ai compiti dei sindaci e un invito all'impegno e alla rigorosa collaborazione ricordando che il nemico di tutti è il virus al di là di dannosi protagonismi e di divisioni non rispettose del fondamentale diritto alla salute e al diritto a dignitose condizioni di vita e di lavoro". Lo dice Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia, che ha seguito i lavori della XXXVII Assemblea annuale dell'Associazione dei comuni dal suo studio di Palazzo delle Aquile e che giovedì prenderà parte alla Tavola rotonda dal titolo "Una diversa economia per un Paese più giusto".

"I sindaci - aggiunge - chiedono a gran voce rispetto istituzionale attraverso adeguate procedure e risorse umane e finanziarie. Inoltre, torniamo a chiedere che si liberino le risorse disponibili presso le casse comunali bloccate da un Patto di stabilità che l'Europa ha da mesi sospeso e che, assurdamente, ancora in Italia paralizzano i servizi essenziali ai cittadini e alle cittadine". (ANSA).