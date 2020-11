Ambiente: a Pantelleria progetto per migliorare i sentieri

(ANSA) - PANTELLERIA, 12 NOV - Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha avviato sopralluoghi tecnici per la "pianificazione degli interventi finalizzati al miglioramento della viabilità forestale e della rete sentieristica". A seguito delle segnalazioni raccolte, è stato stilato un elenco di zone in cui i tecnici del Parco stanno effettuando sopralluoghi per individuare i tratti soggetti ad erosione ad opera delle acque piovane di deflusso che rendono la loro accessibilità difficoltosa e talvolta impossibile. "Seguendo criteri oggettivi, stabiliti dagli studi effettuati - spiega una nota dell'ente Parco - si darà priorità alle vie di accesso ai terrazzamenti in cui insistono coltivazioni di vite ad alberello, per poter consentirne l'adeguata cura e scongiurarne il degrado. Fra le zone interessate ci sono contrada Mueggen e Gibbiuna, la zona perimetrale, Dietro l'isola e Kuddia Attalora.

Tale attività vuole essere un proseguimento di quanto già realizzato per garantire continuità degli interventi, in considerazione dell'interferenza di fenomeni metereologici che possono causare danni alla viabilità di stradine e sentieri nell'area Parco. Sulle zone critiche verranno definiti gli interventi di sistemazione idonei che riguardano canalette, drenaggi, pavimentazione in pietra, riempimento dei solchi con terra stabilizzata, staccionate, palizzate antierosive, utilizzando materiali ecocompatibili come legno, sabbia, pietrisco e pietre. Successivamente alla fase di progettazione, si passerà all'esecuzione dei lavori ad opera di imprese locali già inserite nell'albo dei fornitori dell'Ente Parco". (ANSA).