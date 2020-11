Covid: positivi tre cestisti dell'Olimpia Matera (serie B)

(ANSA) - MATERA, 03 NOV - Tre giocatori dell'Olimpia Basket Matera (serie B) sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha reso noto la società lucana, specificando che "i tre cestisti stanno bene e sono asintomatici, e sono stati immediatamente messi in isolamento secondo il protocollo federale".

Domenica scorsa l'Olimpia Matera ha giocato e perso per 108-98 sul campo dell'Agrigento una gara valida per gli ottavi di finale della Supercoppa del Centenario di serie B. (ANSA).