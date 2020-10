Tentano furto in ditta rottamazione a T. Imerese, 6 arresti

(ANSA) - PALERMO, 23 OTT - I carabinieri di Termini Imerese hanno arrestato 6 palermitani di età compresa tra i 20 e i 50 anni accusati di furto aggravato. Secondo l'accusa gli indagati sono entrati negli spazi di un'azienda di recupero rottami in contrada Buonfornello con tre autocarri con braccio meccanico e volevano caricare 10 quintali di materiale ferroso. Gli arrestati, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida; la refurtiva è stata restituita al proprietario dell'azienda. Il gip ha convalidato gli arresti, ha disposto per tutti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Palermo (ANSA).