Libia: madre pescatore Mazara, ringrazio il Papa

(ANSA) - PALERMO, 21 OTT - "E' stato un momento toccante.

Abbiamo visto il Papa. Volevamo ringraziarlo per le parole che ha pronunciato domenica per i pescatori di Mazara del Vallo". Lo dice Rosetta Ingargiola la madre di uno dei pescatori di Mazara del Vallo che dal primo settembre si trova in Libia che ha preso parte oggi all'udienza del mercoledì. Il Papa aveva ricordato per la prima volta il caso dei diciotto marittimi italiani, tunisini, senegalesi e indonesiani nell'Angelus di domenica scorsa in piazza San Pietro. "Abbiamo portato un nostro cartellone per ringraziare il Papa - dice l'armatore Marco Marrone - ma per le norme anticovid non ci siamo potuti avvicinare al SantO Padre. Le parole dette domenica ci hanno riscaldato i cuori e data uova speranza". (ANSA).