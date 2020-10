Ladro 'seriale' di cellulari, arrestato da polizia a Catania

(ANSA) - CATANIA, 15 OTT - Un 42enne ladro 'seriale' di cellulari a donne e bambini è stato nuovamente arrestato da agenti del commissariato Centrale della polizia a Catania.

L'uomo è stato notato mentre entrava in un supermercato da agenti di polizia che, conoscendo i suoi precedenti, hanno deciso di seguirlo e lo hanno bloccato dopo che aveva rubato un cellulare al titolare dell'esercizio commerciale da una zona riservata al personale. Il 42enne è stato arrestato per furto aggravato in flagranza di reato e posto ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).