Coronavirus: comune Palermo chiude mercato ortofrutticolo

(ANSA) - PALERMO, 10 OTT - Il mercato ortofrutticolo di Palermo sarà chiuso dalla prossima settimana in via precauzionale. La decisione è scattata dopo che l'amministrazione è stata informata che tre lavoratori privati del mercato di via Montepellegrino sono risultati positivi al tampone. L'ordinanza di chiusura si sta predisponendo in queste ultime ore, tenendo anche conto del fatto che sia oggi che domani la struttura sarà chiusa per il riposo settimanale.

Intanto l'assessore Leopoldo Piampiano d'accordo con il sindaco, ha chiesto alla Sispi l'elenco completo di tutte le persone che hanno fatto accesso al mercato nelle ultime due settimane e che verrà anche trasmesso all'Asp. Sarà disposto inoltre il test per i dipendenti comunali e delle partecipate che lavorano nella struttura. (ANSA).